جيرارد يكشف أسباب موافقته على تدريب نادي الاتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بتدريب فرسان مكة، والتي كانت من خلال فيديو تم نشره للمدرب للحديث قبل اول مباراة رسمية.

أسباب موافقة جيرارد على تدريب الاتفاق

وقال ستيفين جيرارد بشأن الموافقة على تدريب نادي الاتفاق السعودي، قائلًا: "هناك 3 أمور أنظر إليها معًا في البداية قبل اتخاذ أي قرار، وهي أن يكون الأمر مناسبًا لأسرتي، كما يجب أن نكون جميعًا متحمسين ونمتلك الحافز لخوض هذا التحدي"

وتابع جيرارد: "لا بد أن يكون المشروع طموحًا، ويمتلك الأسباب المنطقية التي تجعلني أوافق على العرض، من جانب التحديات والصلاحيات".

واكمل جيرارد: "أما الأمر الثالث فيجب أن أكون مؤمنًا بالامتيازات التي ستتوفر لي مع النادي حتى اعمل على قدرها، وهذا آخر ما أهتم به، وفي نادي الاتفاق وجدت أفكارًا مشتركة تجمعني مع كل من قابلتهم".

وكان نادي الاتفاق قد أعلن التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد ليتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ووقع المدرب على عقود موسمين تنتهي في 2025، وتسلم المهمة الفنية رسميًا استعدادًا لمعسكر كرواتيا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

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