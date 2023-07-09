الخليفي يتذكر تصريحات إبراهيموفيتش بعد أزمة مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - تذكر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، التصريحات التي أدلى بها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ضد كيليان مبابي، جناح البي أس جي خلال العام الماضي، بعد أزمة التصريحات الأخيرة للاعب.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الوضع المتوتر بين مبابي وباريس، يجعل الجميع يتذكر تصريحات زلاتان حول السلطة الكبيرة التي امتلكها اللاعب داخل النادي العاصمي.

وكان إبراهيموفيتش قد وُجه إليه سؤال حول ما إذا كان القرار الذي اتخذه مبابي صحيحًا أم لا، ليقول: "بالنسبة له بالتأكيد لا، لكن بالنسبة لباريس سان جيرمان، نعم".

وأضاف: "مبابي اتخذ القرار الصحيح بالنسبة للنادي وليس له".

وتابع: "مبابي وضع نفسه في موقف جعله أكثر أهمية من باريس سان جيرمان نفسه، حيث إن النادي منحه مفتاح حدوث ذلك، لكن بالتأكيد لا يوجد أي لاعب أهم من النادي، أبدًا".

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن الخليفي تذكر كلمات زلاتان، عقب أزمة مبابي الأخيرة، ليقول:"لا يوجد أي شخص أكبر من النادي، حتى أنا، لا أحد".

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن لاعب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق تنبأ جيدًا بما سيحدث بين مبابي والبي أس جي، حيث قال العام المنصرم:"عندما يكون الشاب جيدًا، هذا يجعله يكسب المال بسهولة".

وأضاف:" ثم يعد ذلك، يبدأ والداه ليكونوا محامين ووكلاء ومدربين، مما يجعلهم يتحولون من شيء إلى شيء آخر، وهنا تكون المشكلة الأكبر، في هذه النقطة يفقد اللاعب انضباطه الذاتي وهويته".

وأضاف لاعب منتخب السويد السابق: "خلال الوقت الحالي، مع هذا الجيل الجديد، أصبح الأب والأم نجومًا، يتحدثون في الصحف".

ووجه سؤالًا، حيث قال:"الوالدان كيف يرون أنفسهم هكذا؟ اصمتوا، أنتم تعتمدون على ابنكم".

وأتم إبرا تصريحاته: "لا أعرف مبابي شخصيًا، إنه لاعب مميز ورائع، لكن عندما تفقد انضباطك الذاتي، تفقد هويتك، فزيدان هو زيدان، إذا أراد مبابي تقليده عليه أن يبدأ في التطور وعدم الرضا بما اكتسبه".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان بدأ الاستماع لعروض رحيل مبابي عن الفريق بعد الهجوم الشرس الذي قام به اللاعب على النادي خلال تصريحاته بالأمس، والتي اعتبرها الجمهور بمثابة إهانة للنادي.