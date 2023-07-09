الإسماعيلي يٌصدر عقوبات رادعة على ثنائي الفريق "لهذا السبب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي منذ قليل، عن عقوبات رادعة على ثنائي الفريق قبل لقاء الإسماعيلي والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصدر نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك " بيانًا صحفيًا بخصوص عقوبة الثنائي محمد حسن وأحمد محسن قائلًا :"قرر الكابتن أحمد العجوز، مدير الكرة، والكابتن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، استبعاد الثنائي محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الفريق الإسماعيلي التي تخوض لقاء الداخلية في الجولة الـ 33

في بطولة الدوري المصري الممتاز، وخصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

أضاف"وجاء قرار الاستبعاد الفني بسبب ترك اللاعبين معسكر الفريق ليلًا وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة 7 صباحًا دون إذن فني.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز:



من المقرر ان تبدأ مباراة الإسماعيلي والداخلية في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، مساء غد الإثنين الموافق 10 من شهر يوليو 2023.

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.