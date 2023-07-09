أونانا على بعُد خطوة من الانتقال لمانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - مازال مانشستر يونايتد يعمل على إتمام صفقة الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق إنتر ميلان، خلال الساعات المقبلة.

وتابعت التقارير، أن أونانا يقترب من الرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال الفترة القادمة، ويريد مسؤولو اليونايتد ضم الحارس الكاميروني بعد رحيل الإسباني دافيد دي خيا.

وأضافت التقارير، أن أونانا أصبح في حكم المؤكد بشأن الانتقال إلى مانشستر يونايتد ومن المتوقع أن ينهي إجراءات انتقاله بشكل رسمي إلى ملعب "أولد ترافورد خلال أقل من 72 ساعة.



50 مليون يورو



ويجهز مانشستر يونايتد عرضا مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من الإضافات، ليغادر الحارس إنتر بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

وتابعت التقارير، أن إنتر ميلان ومانشستر يونايتد توصلا لإتفاق مبدئي حول الصفقة، وسيضع الناديان اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية في الفترة المقبلة.

وكان أونانا أنتقل إلى صفوف نادي إنتر ميلان في صيف 2022، في صفقة انتقال حر بعد مغادرته أياكس أمستردام حتى نهاية عقده، وبات الحارس الأساسي للفريق الإيطالي بفضل تألقه.

