يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو

ياسر رشاد - القاهرة - حصل يوفنتوس الإيطالي على موافقة الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو للانضمام له خلال الموسم الجديد، بعد المفاوضات التي بدأتها السيدة العجوز خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن اليوفي يرغب في التعاقد مع لوكاكو من تشيلسي، بعدما تقدم الأخير بعرض لضم نجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس سيطلب عقد صفقة تبادلية بالحصول على لوكاكو بجانب 25 مليون يورو، مقابل انتقال فلاهوفيتش للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشددت "كورير ديللو سبورت" أن السيدة العجوز حصل على موافقة لوكاكو، على الرغم من لعب للإنتر خلال الموسم الماضي، ومن المحتمل أن يكون الموسم المقبل حاسم للصفقة.

في سياق متصل، أوضحت تقارير صحفية أن الهلال السعودي يبحث عن التعاقد مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن الزعيم لن ينسحب من سباق التعاقد مع الدبابة البلجيكية خلال الفترة المقبلة.