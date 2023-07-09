إمام عاشور والأهلي..مؤشرات تؤكد اقترابه من الأحمر رغم نفي ميتلاند

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم الدولي المصري إمام عاشور لاعب فريق نادي ميتلاند الدانماركي من الانتقال للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في خطوة مثيرة حسم النادي الدانماركي الجدل فيها.

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اكدت مصادر أن النادي الأهلي تحرك بالفعل للتعاقد مع اللاعب إمام عاشور في الانتقالات الجارية، وأن اللاعب أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى، والذي أثار الجدل في الشارع المصري ما بين معارض لموقف اللاعب وبين مؤيد.

بالرغم من اقتراب اللاعب من التوقيع الرسمي للنادي الأهلي لكن مازال هناك رأي مختلف من داخل الفريق الدانماركي، حيث اكد مصدر من داخل ميتلاند لبوابة الخليج 365 أن كل التقارير المنتشره مؤخرًا حول انتقال إمام عاشور للأهلي مجرد شائعات وتكهنات غير صحيحة.

وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع مسؤولي ميتلاند حول ضم إمام عاشور، بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى القلعة الحمراء، لكن كان رأي النادي الدانماركي مخالف للمرة الثانية.

حيث أكد مصدر من داخل نادي ميتلاند أنهم لن يعلقوا على الشائعات والتكهنات التي تنشر في وسائل الإعلام مؤخرًا، خاصة حول تقديم الأهلي عرضا للنادي لأجل ضم إمام عاشور.

ميتلاند ينفي رحيل إمام عاشور

وكان نادي ميتلاند الدنماركي قد نفى حصوله على أي عروض من أي نادي بشأن لاعبه الدولي المصري إمام عاشور.

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