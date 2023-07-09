مفاجأة.. رونالدو يُعيق انتقال كوادرادو للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، أن كريستيانو رونالدو، يعد سببًا في عدم انتقاله للدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وكان عقد كوادرادو مع يوفنتوس قد انتهى مع نهاية الموسم الماضي، لكن إدارة السيدة العجوز رفضت تجديد عقد اللاعب.

ويبحث الدولي الكولومبي عدد من العروض مع وكيل أعماله، التي تقدمت له خلال الفترة الماضية.

تصريحات كوادرادو

علق خوان كوادرادو، على أنباء انتقاله للدوري السعودي خلال حوار أجراه مع صحيفة "اَس" في نسختها الكولومبية، حيث قال:"خلال الوقت الحالي، لا زلت أشعر بالشغف لمواصلة اللعب".

وأضاف: "انا دائمًا ما احب المنافسة والقتال من أجل المشاركة في المباريات".

وعن الانتقال للدوري السعودي، قال مازحًا: "هناك كريستيانو رونالدو، لكنه لا يريدني في السعودية".

وأختتم الدولي الكولومبي تصريحاته: "على أي حال، لدي شعور رائع بالهدوء تجاه المستقبل، كما سأناقش مع وكلائي العروض المقدمة من قبل الأندية ونرى ما هو الأفضل بكل تأكيد".

الجدير بالذكر أن رونالدو وكوادرادو لعبا سويًا في صفوف يوفنتوس، عقب رحيل الدون عن ريال مدريد في 2018.