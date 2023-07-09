انريكي يعطي الضوء الأخضر لضم لاعب سيلتا فيجو

ياسر رشاد - القاهرة - طالب لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، إدارة ناديه الباريسي ضم صفقة جديدة لصفوف الفريق في الميركاتو الحالي.

وتابعت التقارير، أن باريس سان جيرمان يقترب من ضم جابرييل فيجا، لاعب سيلتا فيجو الإسباني، تسير في المسار الصحيح.



الضوء الأخضر لضم نجم سيلتا فيجو



وواصلت، أن انريكي أعطى إدارة باريس الضوء الأخضر بشأن ضم فيجا، بعد أساسبيع من المحادثات مع كامبوس المدير الرياضي بالنادي الباريسي، وسيكون فيجا حال إتمام الصفقة بشكل نهائي سادس الصفقات في الميركاتو الصيفي.

نجح باريس سان جيرمان في إتمام خمس صفقات كان آخرها لوكاس هيرنانديز قادما من بايرن ميونخ، وضم من نادي إنتر ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو بصفقتي انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهما مع ناديي إنتر ميلان وريال مدريد.

وصرف نادي باريس سان جيرمان ما يقرب من مبلغ 120 مليون يورو للتعاقد مع الثلاثي مانويل أوجارتي، لي كانج إن، ولوكاس هيرنانديز من أندية سبورتنج لشبونة ومايوركا وبايرن ميونخ.

