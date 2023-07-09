جيرارد: الدوري السعودي سيواصل تطوره في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد، المدير الفني لفريق نادي الاتفاق السعودي، أن الدوري السعودي للمحترفين سيواصل تطوره في عملية ضم اللاعبين والتعاقدات مع المدربين في العديد من الحالات.

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تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرارد ليقود الفريق الأول خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ووقع المدرب الإنجليزي على عقود لمدة موسمين، على أن تكون بداية مهمته رسميًا من معسكر الفريق في كرواتيا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

جيرارد: الدوري السعودي سيواصل تطوره

قال ستيفين جيرارد عن تطور الدوري السعودي: "الدوري السعودي سيواصل تطوره بفضل دعم الحكومة ووزارة الرياضة للأندية، وليس الوزارة والحكومة فقط فالأندية والمشجعين واللاعبين أيضًا لهم دور في تحقيق هذه النجاحات".

وتابع جيرارد: "أنه على كل من له علاقة بالمسابقة أن يعمل لجعل الدوري السعودي من أفضل المسابقات في العالم، ويمتلك نادي الاتفاق ثقافة خاصة، ولديه مشجعين رائعين ورئيس النادي شخص رائع بالرغم من أنه سيتغير قريبًا لكن الجميع متحدون ويبذلون كل جهدهم لأجل النادي، وأحببت أن أكون في هذه البيئة".

واختتم ستيفن جيرارد تصريحاته قائلًا: “أنا متحمس لبناء علاقات قوية مع جميع الأفراد في النادي، وأتمنى أن أكون الدعامة المطلوبة لبناء وتطور الفريق".

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