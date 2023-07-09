شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى استعداداً لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة فريق الداخلية غدا، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، محمد حسن، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور

ويفتقد الإسماعيلى لخدمات قائد الدراويش باهر المحمدى مدافع الفريق أمام الداخلية بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى، ليتم إيقافه عن مواجهة فريقه المصيرية أمام الداخلية لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى.

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.