شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تصل القاهرة فى السابعة صباح غدٍ بعد المشاركة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة المنتخب الأولمبي فى السابعة صباح غد، الاثنين، بعد المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب. ومن المقرر أن تغادر البعثة فندق إقامتها بالرباط فىي ساعة متأخرة مساء اليوم إلى مطار مراكش، لتقلع منه البعثة فجر غدٍ على أن تصل القاهرة السابعة صباح الاثنين.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.

تلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.

وقبل خسارة المغرب، خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.

وكتب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي، اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.