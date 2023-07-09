شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الاثنين باستاد غزل المحلة فى الثامنة والنصف مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي..

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود

خط الهجوم ..

باسم مرسي _ كريم بامبو _ أسامة فيصل