شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغرم محمد حسن وأحمد محسن 100 ألف جنيه ويستبعدهما من مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد العجوز، مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، وحمزة الجمل المدير الفنى، استبعاد الثنائى محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الفريق أمام الداخلية، المقرر لها غدا الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقرر أحمد العجوز خصم 100 ألف جنيه من مستحقات الثنائى محمد حسن وأحمد محسن، بسبب ترك اللاعبين معسكر الفريق ليلا وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة فى السابعة صباحاً دون إذن مسبق من الجهاز الفنى.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.