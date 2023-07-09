شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود 3 لاعبين أمام أسوان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود ثلاثة لاعبين فى مباراة أسوان، هم محمد دياب مدافع الفريق الذى يجري جراحة غضروف الركبة اليوم، ومحمد شعبان حارس مرمى الفريق الذى يجري عملية كسر الذراع اليوم، وخالد سطوحى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل السلبى.

وينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري . ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات أسوان بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف تماسيح النيل قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

وعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة للدوري.

وحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.