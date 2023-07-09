شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يسافر مع الإسماعيلى إلى القاهرة لدعم زملائه أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر باهر المحمدى، قائد فريق الإسماعيلى، مع الفريق إلى القاهرة لتدعيم الدراويش فى مواجهة الداخلية المقرر لها غدا الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويغيب باهر المحمدى عن الإسماعيلى أمام الداخلية بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى الماضية، ليتم إيقافه عن مواجهة فريقه المصيرية أمام الداخلية لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى.

وجاءت قائمة الاسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور

من جهته حذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.