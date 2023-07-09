شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ذهبيات تضع مصر فى المركز السادس بدورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر ترتيب منتخبات دورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر عن وقوع مصر فى المركز السادس، حتى الآن، فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، رغم أن البعثة المصرية لم تخض حتى الآن سوى منافسات ألعاب القوى.

وعادت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب ألعاب القوى من الجزائر بعد تحقيق 5 ميداليات ذهبية، حيث احتلت بعثة العاب القوى المركز الثالث في الترتيب على مستوى اللعبة في البطولة

وتوج لاعبو منتخب العاب القوى بخمس ذهبيات وضعت مصر في المركز السادس في الترتيب العام حتى الان من البطولة ، و تحققت الميداليات عن طريق كل من مصطفى الجمل ، إيهاب عبد الرحمن ، و مصطفى عمرو ، اسراء عويس ذهبيبتان .

وغادرت القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليًا.

تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.