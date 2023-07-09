شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن بعد استبعاده: هكون فى المدرج لدعم الإسماعيلى وللحديث بقية بعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى، على قرار استبعاده من مواجهة الداخلية وخصم 100 ألف جنيه من مستحقاته بسبب خروجه من معسكر الفريق استعدادا لمباراة غدا فى الدورى.

وكتب محمد حسن عبر حسابه على استورى إنستجرام: "بكرا إن شاء الله مباراة الموسم بالنسبة لإسماعيلية كلها، كلنا ورا فرقتناـ هبقى معاكوا فى المدرج إن ساء الله، ندعم اللعيبة علشان نعدى الأزمة دى على خير،كلنا على يد رجل واحد وإن شاء الله نفرح كلنا".

وأضاف محمد حسن: "بحترم قرار الجهاز الفنى وبعد الماتش إن شاء الله للحديث بقية بس مباراة بكرة السويس كلها أصفر ، ومصلحة النادى أهم من أى حد".

وتابع: "معلومة: معسكر الماتش النهاردة مش إمبارح عشان الماتش لسه بكرة".

وقرر أحمد العجوز مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، وحمزة الجمل المدير الفنى، استبعاد الثنائى محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الفريق أمام الداخلية المقرر لها غدا الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقرر أحمد العجوز خصم 100 ألف جنيه من مستحقات الثنائى محمد حسن وأحمد محسن، بسبب ترك اللاعبين امعسكر الفريق ليلا وعجم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة السابعة صباحا دون إذن مسبق من الجهاز الفنى.

وجاءت قائمة الاسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور