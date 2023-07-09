شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصرى البورسعيدى وفاركو قبل مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة البرتغالي برونو روماو، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي تشكيل فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد الصغيري - عبد الله بكري - ياسين مرعي - عزمة جومة.

في خط الوسط: كينجسلي سوكاري - مصطفى حمادة - أحمد محمد فؤاد.

في خط الهجوم: سيف تيري - رزقي حمرون - عمرو جمال.

فيما أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد عماد - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - حسين السيد.

في خط الوسط: عمرو موسى - زياد كمال - إسلام عطية.

في خط الهجوم: جريندو - رجب عمران - مروان حمدي.

بينما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، حسن علي، الياس الجلاصي، حسام جريشة، عبده يحيى، فرانك ايتوجا.