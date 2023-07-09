شكرا لقرائتكم خبر عن ماركوس أمارال مرشح لتدعيم هجوم الأهلى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي ترشيحا للتعاقد مع البرازيلي ماركوس أمارال، مهاجم أهلي جدة السعودي الحالي، على سبيل الإعارة المجانية أو البيع النهائي، في ظل عدم الحاجة إلى جهوده في الفترة القادمة.

ويرغب نادي الأهلي السعودي في تسويق ماركوس أمارال بعد التعاقد عدد من النجوم العالميين، مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، وغيرهم من النجوم العالميين الذين يتفاوض معهم في الوقت الراهن.

ويتقاضى ماركوس أمارال، الملقب بالسفاح، راتبا سنويا من الأهلي السعودي 4 ملايين يورو وعلى استعداد لتخفيض راتبه السنوي في حال الانضمام إلى فريق جماهيري وينافس على حصد البطولات، ولا يمانع في اللعب للنادي الأهلي.

يذكر أن ماركوس أمارال كان هدفا للأهلي في أكثر من فترة انتقالات سابقة، ولكن القيمة المالية المطلوبة للتخلي عنه بخلاف راتبه العالي تسبب في ابتعاده عن اهتمامات الأهلي.

وانضم أمارال للأهلي السعودي في عهد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق لبطل أفريقيا، حيث كان يرغب في ضمه للأهلي المصري قبل أن يطلب شراءه خلال قيادته للأهلي السعودي، ورغم ذلك لم يشارك معه في المباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق السعودي في يناير الماضي.