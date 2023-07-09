شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ولاكاى يقودان قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سيراميكا، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الإثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود أوكا - إبراهيم شتا - محمود جمال

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 67 نقطة، ويحتل سيراميكا المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.