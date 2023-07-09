شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يسجل اللاعبين إلكترونيا المشاركين فى موسم 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بإرسال اسم مندوب كل نادى لإرسال بيانات الدخول والتعليمات الخاصة بالتسجيل الإلكتروني للموسم الجديد فى موعد أقصاه غدا الإثنين.

وحرص مؤخرا ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، على تلبية دعوة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقى، إلى دولة المغرب الشقيقة، وذلك لحضور توقيع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتنسيق فى الموضوعات المشتركة بين الاتحادين المصرى والإفريقي.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

ويخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، لإقامة دراسة دولية للمدربين والحكام خلال شهر أغسطس المقبل بمصر، على هامش استضافة البطولة الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر.