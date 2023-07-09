شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يتأهل لدورى المحترفين بعد الفوز على المنيا 5 / 4 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصرية للاتصالات فى تحقيق فوز مثير على فريق المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الختامية للدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

تقدم محمد شاهين أولا للمصرية للاتصالات، وأهدر فريق الاتصالات ركلة جزاء كاد أن تصعب مهمة أبناء نبيل محمود "رامبو"، ونجح مابوتشو فى تعديل النتيجة للمنيا فى الدقيقة 30، وعاد الاتصالات لتسجيل هدفين متتاليين، قبل أن يرد المنيا بهدفين لتشتعل المباراة 3/ 3، قبل أن يخطف الاتصالات الهدف الرابع وظن الجميع انتهاء المباراة، إلا أن المنيا سجل هدف التعادل فى الوقت الضائع، قبل أن تواصل الكرة سحرها ويخطف الاتصالات الهدف الخامس فى الثوانى الأخيرة ليخطف البطاقة الثانية.

ونجح فريق بروكسى فى خطف أولى البطاقات لدورى المحترفين، بعدما تعادل مع المنيا فى أول مباراة والفوز على الاتصالات فى الجولة الثانية، وحسم المصرية للاتصالات البطاقة الثانية بعد مباراة نارية مع المنيا.

جدير بالذكر أن الدورة الثلاثية تأهل منها بروكسى والاتصالات إلى دورى المحترفين أ الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، لينضما إلى 16 فريقا ضمنوا التواجد فى الموسم المقبل هي: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهم: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادى حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، بالإضافة إلى المتأهلين من هذه الدورة الثلاثية ليكتمل 20 فريقا فى الموسم المقبل.