اخبار الرياضه

ريال مدريد يستهدف ضم هدف برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف قطبي الكرة الإسبانية وبرشلونة، ضم اللاعب إيفان فريسنيدا، الظهير الأيمن لبلد الوليد خلال الميركاتو الصيفي.

يسعى نادي لضم إيفان فريسنيدا من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو، لكن دخل ريال مدريد أيضًا سباق التعاقد مع لاعب بلد الوليد.

وكان ريال مدريد استطاع الانتصار على غريمه برشلونة في صفقة أردا جولر، قبل أن ينتقل اللاعب التركي الشاب، إلى صفوف الملكي قادما من فنربخشة.
 

فريسنيدا


وأبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بضم إيفان فريسنيدا وسط رغبة برشلونة بضم اللاعب في الميركاتو، ويستهدف نادي آرسنال بالإضافة لناديا ميلان ويوفنتوس الإيطاليان ضمه.

دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع إيفان فريسنيدا بسبب تدعيم الجبهة اليمنى، مع داني كاربخال، ويملك إيفان فريسنيدا مع ناديه بلد الوليد شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو، لكن من الممكن أن يوافق بلد الوليد على بيعه مقابل 15 مليون.

وقد يسهل وجود رونالدو نجم ريال مدريد السابق، ورئيس بلد الوليد، انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، رغم أن ريال مدريد لم يتحرك بتقديم عرض حتى الأن بشأن اللاعب، إيفان فريسنيدا.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا