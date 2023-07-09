البنك الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع لاعب النادي الأهلي للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي لدعم صفوف الفريق قبل الموسم المقبل، رغم أن الفريق لم يحسم بقاءه في الدوري الممتاز حتى الآن.

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يحتل فريق البنك الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الداخليه صاحب مركز الهبوط، ليبدأ الحديث عن صفقاته مبكرًا.

أيمن اشرف يقترب من البنك الأهلي

يقترب أيمن أشرف من الانتقال لنادي البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وينتهي عقد اللاعب مع النادي الأهلي بنهاية شهر يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع القلعة الحمراء.

خرج أيمن أشرف من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الفترة الاخيره، وابتعد المدافع عن المشاركة ودخول قوائم المباريات مؤخرًا والذي يقرب صاحب الـ 32 عام من الخروج عن الأحمر.

حتى الآن لم يعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي موقفه من رحيل اللاعب نهائيًا أو على سبيل الإعارة، ويمتلك الفريق محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي، كما يمتلك الفريق محمد مغربي على سبيل الإعارة لنادي سموحة.

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