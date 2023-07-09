ياو أنور على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الفريق المستدعاه لمباراة الإسماعيلي و الداخلية مساء غد الأثنين على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ33 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود كوكو، عبدالله جمال. الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات ، باهر المحمدي . خط الوسط: محمد دسوقي ، كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمد عبدالسميع ، محمود الشبراوي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي. الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.

غيابات الإسماعيلي لمباراة الداخلية

يغيب عن صفوف الإسماعيلي العديد من لاعبي الإسماعيلي باهر المحمدى لحصولة على الانذار الثالث في لقاء الأهلي الماضي ، فيما محمد حسن وأحمد محسن للإيقاف من قرار الجهاز الفني.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

من المقرر ان تنطلق مباراة الإسماعيلي و الداخلية مساء غد الأثنين الموافق 9 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.