الاتصالات يتأهل لدوري المحترفين في مباراة ماراثونية أمام المنيا

ياسر رشاد - القاهرة - في واحدة من المباريات الممتعة التي لم تتكرر كثيرا في عالم كرة القدم حصد فريق المصريه للاتصالات بقيادة جمعه مشهور بطاقة التأهل الأخيرة لدوري المحترفين في الموسم القادم 2023/2024بتغلبه علي المنيا بقيادة نبيل محمود بخمس اهداف مقابل اربع أهداف في مباراة مثيرة وممتعه بين الفريقين. و التي أقيمت على استاد الإسكندرية في الكورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين.

وانتهي الشوط الأول بين فريقي المنيا والمصرية للاتصالات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية في ختام الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين .

تقدم الاتصالات بهدف أول عن طريق محمد شاهين وتعادل المنيا عن طريق مابتشو وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الاتصالات هدف التقدم ولكن أشار الحكم المساعد الأول بالتسلل وتم إلغاء الهدف.

وفي الشوط الثاني تمكن سيلماني من تسجيل الهدف الثاني للاتصالات قبل أن ينجح محمد شاهين من إضافة الثالث لتصبح النتيجة 1/3 للاتصالات.

ثم تمكن اسماعيل ساكي لاعب المنيا من العودة بفريقه لمباراة بتسجيل الهدف الثاني كما نجح المنيا في إضافة الهدف الثالث والتعادل ليعود امل الصعود للمحترفين المنيا ولكن نجح الاتصالات في إحراز الهدف الرابع ثم تعادل المنيا لتصبح النتيجة 4/4 وقبل نهاية المباراة بدقائق قليله نجح الاتصالات من تسجيل الهدف الخامس ليحصد بطاقة التأهل للمحترفين.