البنك الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي اتفاقه مع لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في إطار خطة الدعم قبل الموسم الجديد.

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حتى الآن لم يحسم فريق البنك بقاءه في دوري المحترفين للموسم المقبل، ويحتل المركز الحادي عشر بالترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الداخليه ومراكز الهبوط، ليبدأ الحديث عن صفقاته مبكرًا.

البنك الأهلي يفاوض الزمالك لضم عبدالله جمعه

البنك الأهلي وضع اللاعب عبدالله جمعه ضمن اهتماماته لضمه في الصيف الحالي، ويرغب البنك في دعم مركز الظهير الأيسر، ليكون اللاعب اول صفقات الفريق المتفق عليها والتي تنتظر الحسم النهائي.

حتى الآن لم يحسم اوسوريو موقفه النهائي من رحيل عبدالله جمعه عن صفوف الفريق، لكن قد يخرج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم وليس بنية البيع النهائي.

خرج عبدالله جمعه من حسابات خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء، وبسبب توالي الإصابات أصبح اللاعب قريب من الرحيل عن صفوف الفريق بسبب وجود أكثر من بديل له متمثلين في أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر المنتخب الاول وحاتم سكر الظهير الأيسر للمنتخب الاولمبي.

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