موقف الجيش الملكي من بيع نجمه

ياسر رشاد - القاهرة - يرفض نادي الجيش الملكي المغربي رحيل نجمه رضا سليم جناح الفريق وسط اهتمام النادي الأهلي بضمه.

وتوج الجيش الملكي ببطولة الدوري المغربي بعد منافسة قوية مع الوداد البيضاوي لآخر اللحظات من عمر المسابقة.

أكدت تقارير أن الجيش الملكي يريد استمرار لاعبه رضا سليم، في الموسم المقبل، ولا نية لبيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.



سبب رفض الجيش الملكي بيع رضا سليم



وتابعت، أن الجيش الملكي لا ينظر للماديات لكن النادي يرغب بإستمراره والحفاظ على أهم لاعبيه في الفريق.

يأتي ذلك وسط تقارير أشارت لرغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب لكن يبدو أن النادي المغربي يرفض التفريط فيه.

في سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، في مباراة القمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

