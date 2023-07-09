الخطيب يتفقد منتجع الأهلي في مارينا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة مصيف الأهلي في ماريناوتفقد مقر الإقامة الخاص بالأعضاء، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

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وتفقد أيضًا الشاطئ الخاص بالمصيف والتأكيد على توفير أحسن الخدمات بما يليق بأعضاء الأهلي.

والتقى رئيس النادي مع مديري المنتجع والخدمات والمسئولين عن الشاطئ وتعرف على البرنامج اليومي للمصطافين بالمنتجع والذي يتضمن فقرات عديدة متميزة.

في سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس، تربعه على عرش ترتيب الدوري المصري، بعد مباراته أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن أحد اللقاءات المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

أُقيمت مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين، إضافة إلى مباراة الزمالك وفيوتشر، التي لُعبت ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين من دون رد، أحرزهما علي معلول ومحمود كهربا، ليواصل صدارة ترتيب البطولة برصيد 75 نقطة، رغم خوضه 29 مباراة بفارق 3 لقاءات أقل عن معظم أندية المسابقة.



موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

وينتظر النادي الأهلى مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك لحسم الدوري المصري، حيث يكفي المارد الأحمر الوصول إلى النقطة 77 للتتويج باللقب، خصوصًا أن أعلى نقطة يمكن أن يصل له فريق بيراميدز هي النقطة 76 حال فوزه في مبارياته الثلاث المقبلة.