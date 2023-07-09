جالطة سراي يحسم صفقة إيكاردي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق نادي جالطة سراي من حسم صفقة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعار لصفوف النادي التركي لمدة موسم.

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إيكاردي ينتقل لجالطة سراي

منح نادي باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للاعبه للانتقال الرسمي لنادي جالطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين، كما تم تحديد مبلغ بيع عقد اللاعب.

وافق إيكاردي على كافة الشروط الشخصية مع الفريق التركي، ومن المقرر أن يوقع على عقود لمدة ثلاثة مواسم في صفقة كلفت خزينة جالطة سراي 10 مليون يورو.

كواليس حسم صفقة إيكاردي

بدأ جالطة سراي المفاوضات مع باريس سان جيرمان، وكان مطلوب منه تسديد مبلغ 25 مليون يورو ليتم تخفيض المطالب من جانب الفريق الفرنسي إلى 22 مليون يورو، وانتهت الصفقة الآن لصالح الفريق التركي مقابل رسوم قدرها 10 مليون يورو حيث وافق إيكاردي على شروط عقد مدته ثلاث سنوات.

لعب إيكاردي في الموسم الماضي معارًا لجالطة سراي، ولعب 26 مباراة مع الفريق التركي وتمكن من تسجيل 23 هدفا كما صنع 8 أهداف وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي.

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