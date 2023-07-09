موعد إنضمام صلاح باشا لـ فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - وقع صلاح باشا لاعب نادي فاركو جيلايانوا الإيطالي عقدا لمدة 4 مواسم، بعدما نجح النادي البرتقالي في إتمام إجراءات التعاقد معه.

وكان فاركو توصل لإتفاق مع نادي جيلايانوا بشأن ضم صلاح باشا بصفقة بيع نهائي، قبل أن يوقع صلاح باشا على عقد يمتد حتى 2027.

كما توصل فاركو في وقت سابق لإتفاق نهائي مع اللاعب نفسه ، صلاح باشا، ليكون لاعبا للفريق البرتقالي في الموسم الجديد.



فاركو يعلن تعيين البرتغالي برونو روماو مديرًا فنيًا

في سياق متصل، أعلن نادي فاركو، الثلاثاء الماضي، تعاقده مع المدرب البرتغالي برونو روماو، مديرًا فنيًا للفريق البرتقالي بشكل رسمي، خلفًا للمدرب طارق العشري.

ونجح فاركو في التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي برونو روماو لقيادة الفريق خلفًا لطارق العشري في الفترة المقبلة.

وكان مسئولو نادي فاركو مع طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفين بالتراضي، ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي برونو روماو خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان المدرب برونو روماو عمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني لفريق فاركو عام 2017 تحت قيادة روي أجواش عندا كان الفريق البرتقالي في في دوري الدرجة الثانية قبل تأهلهم.

