المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضي منصور من الترشح في الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل صدور حكم نهائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.



تصريحات محمود العسال



أكد محمود العسال خلال مداخلة هاتفية برنامج 'حضرة المواطن'، المُذاع عبر فضائية 'الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي'، قال العسال: 'يجب أن نكون متفقين أنه لا تعليق على أحكام القضاء'.

أشار العسال: 'عندما ننظر إلى الحالة العامة الموجودة بنادي الزمالك نجدها حالة مبهمة، وكان قد صدر حكم بعزل مرتضى منصور، وكان يسبق هذا الحكم تقرير مفوضي مجلس الدولة”، أردف: “تقرير مفوضى الإدارية العليا الذي صدر في البداية أصدر 3 توصيات ومنها عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صلة، وعدم قبول الدعوى.لأن الوزير ليس له اختصاص أن يعزل مجلس الإدارة'.

اتم العسال تصريحاته : 'المستشار مرتضى منصور يحق له الترشح لرئاسة نادي الزمالك، حيث أن كل القضايا المتداولة له لا تتعدى السب والقذف وغير مخلة بالشرف والأمانة وهي التي تمنع أي شخص من الترشح لأي منصب من المناصب العامة، ونحن في انتظار اجتماع مجلس إدارة النادي لتحديد خطة الفترة المقبلة'.