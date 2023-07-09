رابطة الأندية تعلن تصميم درع الدوري المصري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الاندية المصري المحترفة عن التصميم الأولي لدرع مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الحفل المقام في العاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل 2023-2024.

وأكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية أن شركة إنجليزية متخصصة تقوم في الوقت الحالي على انهاء تصميم الدرع الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تسليمه للمرة الأولى لبطل مسابقة الدوري في الموسم المقبل.

كما أعلن رئيس الشركة الإنجليزية عن تصميم الدرع الجديد مؤكداً على امنيته في أن يكون هذا الدرع أحد القطع الرائعة التي يتذكرها الجميع.

التصميم الجديد لدرع الدوري الممتاز

أحمد دياب يعلن المسمى الجديد للدوري المصري الممتاز

كما أعلن رئيس رابطة الأندية خلال كلمته في الحفل عن تغيير مسمى بطولة الدوري المصري بجاية من الموسم المقبل.

وأكد دياب أن بطولة الدوري سيتم تغيير مسماها من الموسم المقبل ولمدة ثلاث مواسم مقبلة ليصبح إسمه دوري النيل ".