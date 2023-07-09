شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتقدم على فاركو بهدف جريندو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
وأحرز هدف المصري البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء .
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
في خط الدفاع: أحمد الصغيري - عبد الله بكري - ياسين مرعي - عزمة جومة.
في خط الوسط: كينجسلي سوكاري - مصطفى حمادة - أحمد محمد فؤاد.
في خط الهجوم: سيف تيري - رزقي حمرون - عمرو جمال.
وجاء تشكيل المصري ..
في حراسة المرمى: محمود جاد.
في خط الدفاع: أحمد عماد - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - حسين السيد.
في خط الوسط: عمرو موسى - زياد كمال - إسلام عطية.
في خط الهجوم: جريندو - رجب عمران - مروان حمدي.
بينما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، حسن علي، الياس الجلاصي، حسام جريشة، عبده يحيى، فرانك ايتوجا.
ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.
فيما يحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز