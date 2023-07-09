شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتقدم على فاركو بهدف جريندو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في التقدم على نظيره فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف المصري البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء .

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد الصغيري - عبد الله بكري - ياسين مرعي - عزمة جومة.

في خط الوسط: كينجسلي سوكاري - مصطفى حمادة - أحمد محمد فؤاد.

في خط الهجوم: سيف تيري - رزقي حمرون - عمرو جمال.

وجاء تشكيل المصري ..

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد عماد - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - حسين السيد.

في خط الوسط: عمرو موسى - زياد كمال - إسلام عطية.

في خط الهجوم: جريندو - رجب عمران - مروان حمدي.

بينما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، حسن علي، الياس الجلاصي، حسام جريشة، عبده يحيى، فرانك ايتوجا.