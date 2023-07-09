شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 /7 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9/7/2023 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها محمد عبد الشافى يبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله نهاية الموسم، وبعثة المنتخب الأولمبى تصل القاهرة فى السابعة صباح غدٍ بعد المشاركة بأمم أفريقيا، وماركوس أمارال مرشح لتدعيم هجوم الأهلى مجانا. محمد عبد الشافى يبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله نهاية الموسم أبلغ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق نادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بقراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى. الاتصالات يتأهل لدورى المحترفين بعد الفوز على المنيا 5 / 4 فى مباراة مثيرة نجح فريق المصرية للاتصالات فى تحقيق فوز مثير على فريق المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية..

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