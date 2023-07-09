رابطة الأندية تكشف عن تصميم درع الدورى الجديد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة التصميم الجديد لدرع الدوري المصري خلال الموتمر الصحفي المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مؤتمرا صحفيا حاليا لإعلان تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد 2023 _ 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن شكل الموسم الجديد من بطولة الدوري، وتفاصيل البطولة وموعد انطلاقها، والارتباطات التى تنتظر الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي من الدوري يوم 16 يوليو الجاري، بمواجهة الزمالك وفاركو على استاد القاهرة فى التاسعة والنصف مساءً، فيما يختتم الأهلي مبارياته المؤجلة 26 من الشهر ذاته.