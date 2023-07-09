شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يجرى أشعة فى الاتحاد السكندرى للاطمئنان على إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى عمار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أشعة خلال الساعات القليلة القادمة للاطمئنان على إصابة العضلة الضامة التي تجددت معه ومنعته من المشاركة في مباراة الأهلى الماضية.

واستبعد الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عمار حمدى من التشكيل الأساسى لسيد البلد قبل دقائق من مباراة الأهلى التي أقيمت بالأمس السبت لشكواه من العضلة الضامة ودفع بناصر ناصر بديلاً له.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بُعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.