شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بطولة العالم للسلاح تغادر لإيطاليا يوم 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتوجه بعثة السلاح إلى إيطاليا يوم 19 يوليو الجارى للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام منافساتها خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجارى.

ويتواجد منتخب سلاح الشيش فى معسكر حاليا بإيطاليا استعدادا للمنافسة ثم يغادر للنمسا يوم 13 يوليو الجارى قبل العودة لإيطاليا مجددا يوم 19 .

أما بعثة سلاح السيف تخوض معسكر فى فرنسا ثم ألمانيا من 2 وحتى 19 يوليو، بينما يخوض منتخب سيف المبارزة معسكر فى إيطاليا من 9 و حتى يوم 19 من نفس الشهر الحالى.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بقائمة جاءت تفاصيلها كالتالي:

سلاح سيف المبارزة رجال: "أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات: "ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

وتضم قائمة سلاح الشيش رجال كلا من: "علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، فيما ضمت قائمة السيدات: "يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

وضمت قائمة سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك"ندى حافظ" في منافسات السيدات.

ويقود المنتخب الوطني جهاز فني مكون من:

ك. فاليرو اسبرومتني وك. ماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة د.سيد سامي مديرا فنيا ود. سامح مجدي، ويشرف على فريق سلاح السيف ك. فينسين وكجمال عبد اللطيف.

ويرأس البعثة ك. طارق الحسيني نائب أول رئيس مجلس الإدارة وأ. ميرفت حسنين عضو مجلس الإدارة، كما يرافق البعثة كل من د. أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخب وك. علاء ابو القاسم المدير الرياضي ود. محمد الجمال مخطط الأحمال ود. محمد الششتاوي أخصائي العلاج الطبيعي وأ.إسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح ك. عبد المنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي للسلاح.