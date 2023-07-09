شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة فى بطولة العالم للخماسى الحديث بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما بالإسكندرية خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري، وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبين ممثلين لـ35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا، وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

وتشهد قائمة اللاعبين الشباب تواجد كل من: "أسامة مدحت ومحمد حاتم وطارق تامر وسيف وائل وعمر حسين وعلي إيهاب"، فيما تضم قائمة اللاعبات الشابات كل من "فريدة أبو هاشم وسارة عمرو وجنة وليد وريتاج علاء وعاليا محمود وكرمه هاني".

ويقود المنتخب المصري لشباب الخماسي الحديث جهاز فني مكون من: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد، إيهاب سيد المدير الفني لمنتخب تحت 17 سنة، خالد صلاح المدير الفني للسباحة، مصطفى سليمان مدرب سباحة، محمد علاء وإبراهيم سكر المديرين الفنيين للرماية، احمد حسام واحمد خالد مدربين الرماية، هشام سليمان مدير فني جري، عمرو سيد ومؤمن سيد وديفيد عبد الملاك المديرين الفنيين للسلاح، كريم إسماعيل المدير الفني للياقة البدنية والموانع، كريم تيمور واحمد يحيى مدربي لياقة بدنية وموانع ، بالإضافة إلى باسل جميل طبيب اصابات ملاعب، آلاء حسن طبيبة المنتخب، هاني وهبة ونورهان العسيلي أخصائيين تغذية، محمد خاطر أخصائي مكملات غذائية، يوسف حسن ومحسن حسني وعلاء مهدي أخصائيين علاج طبيعي واستشفاء.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط بمشاركة كل من: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند بالإضافة إلى مصر.

وكان المنتخب الوطني قد تمكن من الحصول على 7 ميداليات متنوعة في منافسات النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت بمدينة لنيانو الإيطالية خلال سبتمبر 2022.

جدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للشباب في الخماسي الحديث عام 2021 في الإسكندرية.

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.

وقال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: "من المستحيل التنبؤ بأي نتائج في هذه البطولة، حيث يتم لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث الذي يضم مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية، جميع الدول تخوض هذه البطولة كتجربة ولا أحد يعلم نتائجها بعد، سنستطيع تقييم الوضع وتقييم مستوى لاعبينا بعد انتهاء البطولة وهذا ينطبق على جميع الدول المشاركة".