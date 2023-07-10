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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 9-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أبلغ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق نادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بقراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى.

محمد عبد الشافى يبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله نهاية الموسم

أبلغ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق نادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بقراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى، ليكتفى اللاعب بما قدمه فى عالم الساحرة المستديرة.

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو من مواجهة الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك تلقى عروض رسمية لعبد الله جمعة الظهير الأيسر لحسم مصيره، سواء بالاستمرار مع الفارس الأبيض أو الموافقة على العروض، والسماح له بالرحيل فى الميركاتو الصيفى المقبل.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، لا يلتفت لما يذكر حول تلقيه عرضًا لتدريب منتخب هندوراس، مؤكدًا أن الخواجة الكولومبي تركيزه منصب مع الزمالك الفترة الحالية، ويرغب فى كتابة تاريخه مع القلعة البيضاء. وكانت تقارير صحفية كشفت عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع مدرب الزمالك.

يبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الـ 31 من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الخميس المقبل، ويرغب لاعبو الزمالك فى تحقيق الفوز على المارد الأحمر لمصالحة الجماهير عن عدم تحقيق أى بطولة في الموسم، لاسيما أن مواجهات القمة بمثابة بطولات خاصة للجماهير.