شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرصد مكافأة خاصة للاعبين فى مباراتى الطلائع والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الشافعى صالح، صرف مكافأة خاصة للفوز وحصد النقاط الثلاث لكل مباراة على حدة، فيما يخص مواجهة طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة ومواجهة الداخلية بإستاد أسوان بالجولة الأخيرة.

وقال النادي الجنوبي، عبر مركزه الإعلامي، أن النادي قرر رصد المكافأة للاعبين لتحفيزهم، في ظل صراع تماسيح النيل مع ثمانية فرق للنجاة من الهبوط.

ويلتقي فريق طلائع الجيش أمام أسوان في الثامنة والنصف مساء الإثنين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.

فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.