ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباراة المصرى وفاركو اليوم الأحد 9-7-2023

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 9-7-2023 مواجهة وحيدة، حيث التقى المصرى مع فاركو ضمن منافسات الجولة الـ33، من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالى:



ترتيب الدورى المصرى

المصرى 3 - 0 فاركو

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على نظيره فاركو بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف المصري البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وجابر كامل من هدف عكسي في الدقيقة 78، وفرانك إيتوجا في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد عبد الله بكري، لاعب فاركو، في الدقيقة 48 من اللقاء.