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ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباراة المصرى وفاركو اليوم الأحد 9-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 9-7-2023 مواجهة وحيدة، حيث التقى المصرى مع فاركو ضمن منافسات الجولة الـ33، من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالى:


ترتيب الدورى المصرى

 

المصرى 3 - 0 فاركو

 

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على نظيره فاركو بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

 

أحرز أهداف المصري البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وجابر كامل من هدف عكسي في الدقيقة 78، وفرانك إيتوجا في الدقيقة 88.

 

وشهدت المباراة طرد عبد الله بكري، لاعب فاركو، في الدقيقة 48 من اللقاء.

 

بهذه النتيجة، يحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

 

فيما يحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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