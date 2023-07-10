شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع المهاجم الأجنبى خلال الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفرض مسئولو النادي الأهلي حالة من السرية على ملف المهاجم الأجنبي الذي يرغب النادي في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويأتي ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي على رأس أولويات مارسيل كولر، المدير الفني، الذي يضع التعاقد مع رأس حربة أجنبي على رأس أولوياته خلال تدعيمات الصيف الحالي.

وخرج الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، من حسابات الأهلي في الفترة الأخيرة؛ بسبب مغالاة ناديه في مطالبهم المالية، ورفض التفريط فيه بمبلغ أقل من 5 أو 6 ملايين دولار.

فيما يتواجد أكثر من اسم آخر مرشح لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف الحالي، وهم الجامبي محمد باداموسي لاعب تشوكاريتشكي الصربي، والتنزاني مبوانا ساماتا، لاعب فناربخشة التركي والإيفواري إيمانويل لاتي لاث، لاعب أتالانتا الإيطالي، وأخيرا انضم لهم البرازيلي ماركوس أمارال لاعب الأهلي السعودي.

ويتكتم مسئولو النادي الأهلي على مفاوضات المهاجم خشية من انتشار اسمه في وسائل الإعلام ويتسبب في فشل الصفقة، كما حدث في أكثر من صفقة سابقة، مثل البرازيلي مارسينيو وموليكا، وغيرهما من اللاعبين.