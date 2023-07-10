شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يحفز لاعبى سموحة بمكافأة خاصة للفوز على إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، مكافأة خاصة من جيبه الخاص للاعبى سموحة للفوز على إنبى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

واجتمع فرج عامر بلاعبى سموحة قبل مران الفريق، وأكد لهم أهمية الفوز أمام إنبى أو التعادل لضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل، ورصد مكافأة خاصة من جيبه الخاص لتحفيزهم على القتال من أجل الفوز بالمباراة.

ويستعيد فريق سموحة، الثنائى مصطفى سعد ميسي ومحمد مغربي ثنائى الفريق الذي شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، أمام إنبي في بطولة الدورى.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبحت مشاركته أمام إنبى فى المباراة المقبلة كبيرة جدا.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.