أهداف مباراة المصرى وفاركو فى الدورى اليوم

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره فاركو بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف المصري البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وجابر كامل من هدف عكسي في الدقيقة 78، وفرانك إيتوجا في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد عبد الله بكري، لاعب فاركو، في الدقيقة 48 من اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد الصغيري - عبد الله بكري - ياسين مرعي - عزمة جومة.

في خط الوسط: كينجسلي سوكاري - مصطفى حمادة - أحمد محمد فؤاد.

في خط الهجوم: سيف تيري - رزقي حمرون - عمرو جمال.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد عماد - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - حسين السيد.

في خط الوسط: عمرو موسى - زياد كمال - إسلام عطية.

في خط الهجوم: جريندو - رجب عمران - مروان حمدي.

بينما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، حسن علي، إلياس الجلاصي، حسام جريشة، عبده يحيى، فرانك ايتوجا.