7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9/7/2023 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها محمد صلاح على رأس اختيارات ميكالى فى أولمبياد باريس 2024، ورابطة الأندية تكشف عن تصميم درع الدورى الجديد.

محمد صلاح على رأس اختيارات ميكالى فى أولمبياد باريس 2024

يضع البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، النجم المصرى محمد صلاح على رأس اختياراته للاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

محمد عبد الشافى يبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله نهاية الموسم

أبلغ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق نادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بقراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى.

الاتصالات يتأهل لدورى المحترفين بعد الفوز على المنيا 5 / 4 فى مباراة مثيرة

نجح فريق المصرية للاتصالات فى تحقيق فوز مثير على فريق المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية..