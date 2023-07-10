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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 /7/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9/7/2023 الكثير من الأخبار المهمة، على رأسها رابطة الأندية تكشف عن تصميم درع الدورى الجديد، ومحمد عبد الشافى يبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله نهاية الموسم، وبعثة المنتخب الأولمبى تصل القاهرة فى السابعة صباح غدٍ بعد المشاركة بأمم أفريقيا، وماركوس أمارال مرشح لتدعيم هجوم الأهلى مجانا.

 

محمد عبد الشافى يبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله نهاية الموسم

أبلغ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق نادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بقراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى.

الاتصالات يتأهل لدورى المحترفين بعد الفوز على المنيا 5 / 4 فى مباراة مثيرة

نجح فريق المصرية للاتصالات فى تحقيق فوز مثير على فريق المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية..

 

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة التصميم الجديد لدرع خلال الموتمر الصحفي المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة..

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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