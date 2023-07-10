شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى اليوم الأحد 9-7-2023 بعد مباراة المصرى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 9-7-2023، بينما ارتقى زيزو للمركز الثانى بعد هدفيه في شباك فريق فيوتشر بالأمس.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري اليوم كالتالى:

مابولولو الاتحاد السكندري 15

أحمد سيد زيزو الزمالك 12

محمد حمدي أسوان 11

فاجري لاكاي بيراميدز 10

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

محمد شريف الأهلي 9

سمير فكرى الداخلية 9

أحمد أمين أوفة إنبي 9

أوكولي المقاولون العرب 9

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

محمد الشامي الإسماعيلي 8

كريم بامبو البنك الأهلي 8

رزقي حمرون فاركو 8

مصطفى فتحي بيراميدز 8

رفيق كابو فريق إنبي 8

المصرى 3 -0 فاركو

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على نظيره فاركو بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف المصري البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وجابر كامل من هدف عكسي في الدقيقة 78، وفرانك إيتوجا في الدقيقة 88.