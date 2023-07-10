خالد جاد الله: إمام عاشور مكسب كبير لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن صفقة انضمام إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي مكسب كبير للقلعة الحمراء في حال انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :"من وجهة نظري أن انضمام إمام عاشور من فريق ميتلاند الدنماركي" مكسب كبير للأهلي ويتفوق على حمدي فتحي فنياً داخل الملعب".

وتابع:"إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إضافة قوية إلى فريق الأهلي وآداءه سيختلف مع السويسري مارسيل كولر ".

الأهلي عن اختيار حكام القمة: الأمر لا يشغلنا.. والقرار للجبلاية

على جانب آخر أكد مسؤولو النادي الأهلي أنه لا توجد أي نية لدى إدارة القلعة الحمراء للتعليق على ملف اختيار حكام لقاء القمة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

وأشار مصدر داخل القلعة الحمراء لـ"بوابة الخليج 365" إلى أن الأمر لا يشغل الأهلي وملف اختيار الحكام متروك للجنة الحكام باتحاد الكرة.

وأوضح أن الأهلي لا يركز سوى على استعداداته لمواجهة الزمالك وحسم لقب الدوري الممتاز.