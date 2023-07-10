رابطة الأندية تكشف عن الكرة الجديدة للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الكرة الرسمية الجديدة لمسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2023-2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وأعلنت الرابطة خلال المؤتمر عن تصميم الكرة الجديدة والتي تم غعتمادها بشكل رسمي لمباريات الموسم الجديد للدوري.

رابطة الأندية تعلن تصميم الدرع الجديد للدوري المصري

كما كشفت رابطة الاندية عن التصميم الأولي لدرع مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الحفل المقام في العاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل 2023-2024.

وأكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية أن شركة إنجليزية متخصصة تقوم في الوقت الحالي على انهاء تصميم الدرع الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تسليمه للمرة الأولى لبطل مسابقة الدوري في الموسم المقبل.

و أعلن رئيس الشركة الإنجليزية عن تصميم الدرع الجديد مؤكداً على امنيته في أن يكون هذا الدرع أحد القطع الرائعة التي يتذكرها الجميع.

رابطة الأنية تعلن المسمى الجديد للدوري المصري الممتاز

كما أعلن رئيس رابطة الأندية خلال كلمته في الحفل عن تغيير مسمى بطولة الدوري المصري بجاية من الموسم المقبل.

وأكد دياب أن بطولة الدوري سيتم تغيير مسماها من الموسم المقبل ولمدة ثلاث مواسم مقبلة ليصبح إسمه دوري النيل ".